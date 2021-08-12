«Вытаскивали женщин на руках»: очевидец не видел открытого огня при взрыве автобуса в Воронеже

Как рассказал «360» очевидец взрыва автобуса в Воронеже Руслан Громов, перед случившимся он ехал по правой полосе в противоположную сторону от остановки. Внезапно раздался громкий хлопок.

«Повалило много дыма. Буквально через несколько секунд он рассеялся, и люди побежали к автобусу, и мы тоже. Осколки стекла долетели аж до противоположной полосы. Там три полосы (в одну сторону — прим. ред.), то есть через шесть полос осколки долетели. Женщину одну вытаскивали на руках. У нее ноги в крови были», — рассказал Руслан.

Он также отметил, что еще одна лежала на асфальте, но не видно было, что у нее с ногами.

«Много народу набежало. Еще кого-то вытаскивали из автобуса. Пожара не было, но запах стоял жженный», — добавил он.

Воронежский Центр медицины катастроф сообщил, что при взрыве автобуса пострадали 14 человек.