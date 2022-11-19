Эксклюзив 19 ноября 2022, 12:19 «Вытащили мертвого мужчину». Очевидица рассказала о взрыве дома на Сахалине Жительница Сахалина рассказала, как извлекали людей из-под обломков взорвавшегося дома Пресс-служба МЧС

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Спасатели достают из-под обломков взорвавшегося на Сахалине жилого дома людей, рассказала «360» жительница поселка Тымовское Анастасия. По ее словам, только что специалисты извлекли тело очередного погибшего.

По словам собеседницы «360», в момент взрыва она со своим молодым человеком была дома. Спустя полчаса они решили сходить на место происшествия. Там уже работали представители экстренных служб. По ее словам, в доме полопались стекла, а на месте был серьезный завал.

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«Видела мужчину с серьезной травмой ноги, скорее всего, его прижало сильно, пожарные его вытаскивали. Девочку искали, кричали, мама ее плакала. Сейчас там мой парень, минут 20 назад сказал, что вытащили мертвого обгоревшего мужчину», — рассказала жительница Тымовского.

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Взрыв газа произошел 19 ноября в пятиэтажном жилом доме. Момент ЧП попал на видео. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неправильное хранение газовых баллонов. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сейчас известно о восьми погибших, среди которых трое детей.