Происшествия 30 июня 2023, 17:50 Выстрелы раздались в аэропорту Кишинева МВД Молдавии: людей эвакуируют из аэропорта Кишинева из-за выстрелов

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Выстрелы раздаются в международном аэропорту Кишинева, людей эвакуируют из здания. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в МВД Молдавии.

Пресс-служба ведомства написала в соцсетях, что перед стрельбой иностранному гражданину не разрешили въехать в Молдавию. После этого он применил огнестрельное оружие.

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«Он выстрелил в пограничника», — сказал источник ТАСС.

После этого стрелок забаррикадировался в одном из помещений. Авиасообщение в аэропорту приостановили.

Силы реагирования находятся на месте происшествия. Спецслужбы готовятся к штурму помещения.