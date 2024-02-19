Эксклюзив 19 февраля 2024, 15:49 Выстрелили прямо в голову. В Воронежской области на кукурузном поле убили женщину Источник «360»: убитая в Воронежской области женщина собирала кукурузу в поле Unsplash

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В Воронежской области неизвестный застрелил женщину, которая вместе с мужем хотела собрать кукурузу на поле. Подробно об этом «360» рассказала местная жительница.

Супруги отправились ночью на неубранное поле, чтобы собрать кукурузные початки для домашнего скота. Пару заметили неизвестные на автомобиле: мужчина прилег, а женщина присела.

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«Они скотине собирали кукурузу. Машина какая-то вроде, как говорят, проезжала по асфальту, осветила их. Они как бы присели. Он прилег, она присела. И выстрелили то ли с машины, то ли вышли, я не знаю точно. И выстрелили ей прямо в голову, ее убили», — поделилась местная жительница.

По ее словам, некоторые склоняются к тому, что женщину могли убить охотники, которые в темноте не увидели, что перед ними человек.

«Это не местные, потому что таких оружий у наших охотников нет. У них простые ружья двуствольные», — добавила собеседница.

Она также рассказала, что убитая работала охранником в школе.

«Нормальная семья, она в школе работала. Он дома со скотиной, она охранником была», — отметила женщина.

В пресс-службе СУ СК России по Воронежской области сообщили, что женщину убили в Грибановском районе в селе Тихвинка 17 февраля. Эксперты осмотрели место происшествия. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Подобный инцидент произошел в начале февраля во Владимирской области. Там охотившийся на лося мужчина случайно застрелил мужчину, который искал закладки в лесу.