Происшествия 30 августа 2023, 16:20 Выстелившего в ребенка свердловчанина осудили на 3 года

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В Свердловской области вынесли приговор 43-летнему мужчине, который выстрелил из ружья в голову 11-летней девочки. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Девочка гуляла с друзьями недалеко от своего дома в Алапаевске. Неожиданно ей в голову попала пуля, которую выпустил из карабина местный тракторист. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

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Его осудили на три года колонии общего режима и обязали выплатить семье пострадавшей девочки 750 тысяч рублей.

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