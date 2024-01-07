Происшествия 07 января 2024, 12:19 Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» экстренно эвакуировали утром 7 января Ura.ru: 500 человек эвакуировали из «Екатеринбург-ЭКСПО» утром 7 января РИА «Новости»

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Масштабную эвакуацию из здания выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» провели утром 7 января, сообщило Ura.ru. Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.

Информация о ЧП поступила в региональное МЧС в 10:45 (по местному времени). Из-за сработавшей пожарной сигнализации из выставочного центра оперативно эвакуировали 500 человек.

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«Дежурившие на месте пожарные проверили помещения. Признаков пожара не было обнаружено», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что причиной эвакуации стало именно ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Ura.ru отметило, что около «Екатеринбург-ЭКСПО» скопилась очередь — сегодня в парке заканчивается новогодняя программа «Экспо Елка», начавшая работу еще 23 декабря.