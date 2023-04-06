Эксклюзив 06 апреля 2023, 15:20 «Выставили меня уродом». Фристайлист Набиулин опроверг драку со своей девушкой в Сочи Фристайлист Набиулин опроверг драку со своей девушкой Марией, заявив, что на них напали РИА «Новости»

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В СМИ появилась информация о том, что победителя Универсиды-2019 по фристайлу Артема Набиулина и его девушку, серебряную медалистку Кубка Европы по ски-кроссу, российскую фристайлистку Марию Доброву избили на курорте «Роза Хутор». Потом появилась версия о том, что они подрались друг с другом. Артем Набиулин рассказал «360», как все было, но у правоохранителей информация другая.

Набиулина возмутили слухи о его драке с Марией.

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«Я вообще не знаю, откуда это пошло, все наврали, выставили меня каким-то уродом, пятнают нашу репутацию. Мы отдыхали вместе, с девушкой мы три года вместе», — рассказал спортсмен.

«Драться не люблю»

По его словам, вечером к ним подошла другая пара, отдыхающие начали общаться, но в итоге разговор не заладился. Мужчина — «какой-то борец», а его спутница оказалась «хамкой», добавил фристайлист.

«Он начал чуть не руки распускать, я до последнего пытался сдержать конфликт — вообще я драться не люблю. Но в итоге уже был момент такой, что некуда деваться, и все мы начали с ним драться. Он рассек мне бровь, я упал на землю, он начал меня добивать, у меня все было в крови. Маша оттолкнула его от меня, а в это время подбежала его девушка и ударила Машу бутылкой по голове. Она упала без сознания», — продолжил Набиулин.

После этого прибежала охрана, но «никто ничем помочь не мог». Приехала скорая, те двое сбежали, а Мария и Артем пошли спать.

«Нас так избили, что мы даже не стали писать [заявления в полицию]. Залатали обоих, и мы пошли спать. В больницу никто не ездил, мы отказались», — пояснил спортсмен.

Сейчас Марии уже лучше, но у нее сотрясение мозга. Уже утром пара отправилась к службе безопасности и попросила видео происшествия.

В ГУ МВД по региону поступили иные данные.

«В ОВД по городу Сочи зарегистрировали сообщение из медучреждения о травмированных молодом человеке и девушке. Предварительно, повреждения нанесли друг другу в ходе конфликта. Проводится проверка», — рассказал «360» начальник пресс-службы УВД по городу Андрей Кошелев.

По его словам, спортсмены не обращались в полицию. Обоим оказали медпомощь.