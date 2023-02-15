Эксклюзив 15 февраля 2023, 21:49 Высотный жилой дом загорелся на северо-востоке Москвы Источник «360» сообщил о пожаре в высотке на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Квартира загорелась в высотном жилом доме на улице Новодмитровская в Бутырском районе на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

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По его словам, речь идет о корпусе жилого комплекса «Савеловский Сити». Для тушения пожара в 47-этажном доме спасатели вызвали стометровый подъемник. Прибывшие на место пожарные проверили 20 этаж, но признаков огня не увидели. Они продолжают искать источник возгорания. Источник уточнил, что вызов оказался ложным