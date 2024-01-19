Происшествия 19 января 2024, 13:21 Высотный дом затопило на юго-востоке Москвы Все этажи 22-этажного жилого дома на Мячковском бульваре затопило в Москве РИА «Новости»

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Все этажи 22-этажного жилого дома в районе Марьино в Москве затопило. Об этом сообщил Telegram-канал «M125».

По данным канала, в 2:40 ночи в здании на Мячковском бульваре произошло ЧП. На техническом этаже прорвало трубы, поэтому вода потекла сильным ручьем. В результате аварии затопило все этажи здания.

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Жители дома отмечали, что вода была грязной и отдавала неприятным запахом. В результате произошедшего был нанесен значительный материальный ущерб. Сейчас здание полностью обесточено.

Ранее прорыв трубы на улице Горького в Апрелевке устранили за несколько часов. Вода затопила нижнюю часть лифтовой шахты, холлы и места общего пользования.