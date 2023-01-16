16 января 2023, 11:39
Высотное здание загорелось в историческом центре Хабаровска
Возгорание здания повышенной этажности произошло в историческом центре Хабаровска на улице Комсомольской. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, в высотном здании загорелся утеплитель под облицовкой. На данный момент никакой информации о пострадавших не поступало.
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Отмечается, что для тушения пожара привлечено шесть пожарных автоцистерн.
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