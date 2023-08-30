Происшествия 30 августа 2023, 10:20 Высотка ЖК «Бульвар Сити» пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ Мэр Донецка сообщил об обстреле Ворошиловского района города РИА «Новости»

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ВСУ подвергли обстрелу Ворошиловский район Донецка. Под огнем оказались, в частности, бульвар Шевченко и Набережная улица, сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

В местных Telegram-каналах уже опубликовали кадры последствий утреннего обстрела. На фото видно, что повреждения получило многоэтажное здание ЖК «Бульвар Сити».

В центре города наблюдается сильное задымление. Подробности последствий прилетов Кулемзин пока не привел. Вся информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется.

Под обстрел 30 августа попал и Петровский район. По предварительным данным, в результате атаки получил повреждения торговый центр «Галактика».

Также Кулемзин сообщал об одной пострадавшей при обстреле поселка городского типа Александровка. Мэр уточнил, что речь идет о женщине 1972 года рождения.