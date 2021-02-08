Высотка загорелась в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге загорелся многоэтажное офисное здание. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 07:08 по местному времени. Пожар произошел по адресу: улица Белинского, дом 83.

«По предварительной информации горят электрощитки с первого по девятый этаж в 23-х этажном административном здании. Звеньями газодымозащитной службы проводится эвакуация людей и обследование помещений», — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

На месте работают 46 человек личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, пять звеньев газодымозащитной службы.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как из верхних этажей валит густой дым. Рядом с домом работают сотрудники МЧС, скопления людей нет.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Кроме того, диспетчер сообщил о мужчине на 13 этаже, который просит о помощи. Ему требуется эвакуация, сообщил сайт E1.RU. Предварительно, в здании не сработала система дымоудаления.

Сейчас здание полностью обесточено. Часть спасателей ищет людей, чтобы эвакуировать их, другая — пытается попасть в электрощитовые. По неподтвержденной информации, на 15 и 17 этажах могут оставаться люди.