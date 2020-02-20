Москвичи устроили драку из-за высотки вместо детсада

Жители дома в Мичуринском проезде своими телами преградили путь строительной технике компании «Ташир». На территории бывшего парка планировали построить детсад, школу и поликлинику, а теперь хотят влепить многоэтажку. Завязалась драка. Три человека попали в больницу.

Как сообщил Telegram-канал Baza, все началось с перепалки и увещеваний строителей. Когда стало ясно, что диалог не состоится, люди взялись за руки и преградили путь тяжелой технике на площадку живой цепью.

На подмогу строителям примчались активисты-сторонники многоэтажки вместо садика. По данным Baza, их было несколько десятков. Завязалась потасовка, в которой пострадали шесть человек. Трое получили серьезные травмы. Их отвезли в больницу. Полицейские, по словам очевидцев, на место конфликта приехали через 40 минут после начала стычки.

Информации о том, сколько пострадавших со стороны местных жителей, а сколько со стороны активистов, пока нет.