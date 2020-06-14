Высокогорная часовня сгорела на Алтае

Источник: страница Горноалтайской епархии во «ВКонтакте»

«Ночью 13 июня полностью сгорела часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха. Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах», — говорится в сообщении епархии.

Эту часовню построили спасатели на деньги добровольных спонсоров и родственников тех, кто погиб на Белухе.

Часовня была полностью деревянной. Ее построили из древесины благородного кедра в стиле традиционной русской деревянной архитектуры.

Материалы возили на вертолете, так как к этому месту, которое находится на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря, никаким другим транспортом не добраться. Построили сгоревшую часовню в июле 2006 года. Информации о причине пожара пока нет.