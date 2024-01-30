Эксклюзив 30 января 2024, 21:49 «Выскочила в лоб». Водитель автобуса — о смертельной аварии с легковушкой в Воскресенске Водитель автобуса рассказал подробности аварии с Lada Vesta в Воскресенске

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Погибшая при столкновении с рейсовым автобусом в Воскресенске девушка за рулем Lada Vesta выехала на встречную полосу неожиданно. Об этом «360» заявил второй участник аварии — водитель автобуса.

Мужчина пояснил, что во время движения он пытался уйти от столкновения, но девушка резко повернула руль машины и врезалась в угол автобуса.

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«Выскочила в лоб просто. Ни с того, ни с сего свернула ко мне под руль. Я увидел, что она немного на встречку пошла и стал от нее уходить. А она резко повернула и врезалась в угол», — рассказал собеседник «360».

Водитель добавил, что никто из пассажиров в салоне не пострадал. Но его самого осыпало осколками выбитого окна и он сильно ударился коленями о рулевую колонку. После аварии мужчина оказался в шоковом состоянии, к приехавшим на место происшествия врачам обращаться не стал, но вернувшись домой, все же решил показаться медикам.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что легковой автомобиль Lada Vesta под управлением девушки 1992 года рождения, выехал на встречную полосу трассы Воскресенск — Виноградово.

В результате машина столкнулась с рейсовым автобусом. Водитель легковушки погибла на месте от полученных травм.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД приступили к разбирательству в обстоятельствах аварии. На участке частично ограничили движение. Водителей попросили найти пути объезда на время работы криминалистов.