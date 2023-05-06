06 мая 2023, 10:27
Вышла с плакатом и яйцами. Феминистку задержали за несогласованную акцию в Челябинске
SHOT: в Челябинске феминистку задержали за несогласованную акцию
Девушку, вышедшую с плакатом «Покажи отношение своего народа к феминизму» в парке Челябинска, задержали за несогласованную акцию. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Феминистка предложила людям либо поддержать ее, либо нет. Она принесла молоко, яйца, помидоры, клей ПВА, которые люди в большинстве использовали против нее.
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Многие прохожие не одобряли акцию: подходили и выливали на нее молоко, разбивали о голову яйца. Местные пенсионеры даже посчитали, что девушка больна и посоветовали ее держать в руках портрет прадеда.
«Нет, ну накануне 9 Мая. Разве это можно?» — недоумевала одна из женщин.
Ее также возмутило, что феминистка устроила свою акцию в детском парке. По словам женщины, подобные мероприятия лучше устраивать за территорией.
Комиссия Госдумы собралась изучить проект о признании феминизма экстремистской идеологией. Зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев объяснил, какие поступки феминисток вызывают негатив в обществе.
Задержания
Челябинск
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