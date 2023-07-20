Происшествия 20 июля 2023, 10:34 Вышка в Брянской области стала целью для беспилотника ВСУ — Shot Shot: БПЛА атаковал вышку сотовой связи в Брянской области РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат атаковал вышку сотовой связи в поселке Черноземный Городок Брянской области, но не сдетонировал. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, речь идет об атаке FPV-дрона с камерой и подвешенным к нему снарядом. Беспилотник врезался в вышку, после чего рухнул на землю, снаряд не сработал. На земле БПЛА обезвредили.

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Поселок находится в километре от границы с Украиной. В результате ЧП разрушений нет, никто из местных жителей не пострадал.

Населенные пункты Брянской области неоднократно подвергались обстрелам и атакам со стороны украинских националистов. В пятницу, 14 июля, ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Снаряды разрушили три дома, погибла одна местная жительница.

Еще днем ранее боевики нанесли удар по заводу «Консервсушпрод» в Стародубе. Здесь пострадала крыша промышленного здания.