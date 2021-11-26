Выживший в шахте «Листвяжная» горноспасатель не смог вспомнить подробности событий

Самостоятельно выбравшийся из шахты «Листвяжная» горноспасатель Александр Заковряшин не смог вспомнить подробности событий в забое. Он потерял сознание из-за шока. Пока он не может адекватно оценить свое состояние. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главного врача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

«Он ничего не помнит. Он потерял сознание, два раза терял сознание. Как он вышел, он толком пока объяснить не может. Может быть, это связано с шоком», — рассказал врач.

По словам Агаларяна, выживший спасатель сейчас находится в отделении интенсивной терапии. По предварительным данным, у него общее переохлаждение, обезвоживание и отравление продуктами горения.

Заковряшин, которого считали погибшим, самостоятельно выбрался из шахты «Листвяжная» на вторые сутки после ЧП. В забое остались четверо его сослуживцев. Их наградят орденами Мужества посмертно. Выживший также получит свою награду.

Взрыв метана прогремел на шахте «Листвяжная» в Кузбассе утром 25 ноября. Во время ЧП погиб 51 человек. Более 60 получили различные травмы. Правоохранители завели уголовные дела, которые председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства. В Кемеровской области объявили трехдневный траур.