Эксклюзив 05 апреля 2023, 14:23 «Вышел в туман». Очевидец рассказал, как прорвало трубу в Петербурге Очевидец рассказал об аварии с провалившейся в кипяток машиной в Петербурге Пресс-служба МЧС

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Место коммунальной аварии, из-за которой автомобиль провалился в яму с кипятком в Петербурге, словно окутало туманом, рассказал «360» очевидец произошедшего Игорь. По его словам, видно было лишь проблесковые маячки спецслужб.

«Был сильный разлив кипятка. Видел как спасатели бежали с тросами. Женский голос кричал: „Провалились, провалились“», — рассказал он.

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Мужчина добавил, что спасатели не могли сразу подъехать к месту ЧП, им приходилось направляться в объезд.

«Службы быстро все перекрывали, хотя и сами не могли подъехать. Машины полицейских заезжали в воду, они не пускали общественный транспорт и автомобили», — отметил он.

Очевидец добавил, что момент спасения людей он не разглядел из-за плохой видимости, хотя от места аварии находился буквально в 30 метрах.

Аварийная ситуация произошла утром в среду в одном из районов Петербурга. На Рижском проспекте прорвало трубу диаметром 400 миллиметров. В результате в яму, которая образовалась из-за прорыва, провалилась машина с мужчиной и двумя детьми. Спасатели достали потерпевших, но пострадали сами. Все пострадавшим была оказана медицинская помощь.