Происшествия 02 августа 2023, 13:33 Вышедший на трассу с гранатой в Уфе оказался дезертиром РИА «Новости»: угрожавшим взорвать гранату на трассе в Уфе оказался дезертир

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Остановившим движение транспорта угрозами подрыва гранаты на Нагаевском шоссе в Уфе оказался подпавший под уголовное дело дезертир. Боеприпас мужчина достал во время транспортировки к психиатру. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства заявил, что уголовное дело против мужчины завели за оставление военной части. Для проведения экспертизы его повезли к психиатру в поселок Базилевка, но по дороге фигурант дела достал гранаты.

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По данным Telegram-канала Mash Batash, мужчина отправился на фронт добровольцем. Его главным требованием был приезд на шоссе главы республики Радия Хабирова для переговоров и прекращения уголовного дела.

Глава Башкортостана прибыл на место ЧП. После беседы с политиком мужчина сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.

Ранее «360» опубликовал видео с перекрытой трассы в Башкирии, где находился неизвестный с боеприпасом.