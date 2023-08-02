02 августа 2023, 13:33
Вышедший на трассу с гранатой в Уфе оказался дезертиром
РИА «Новости»: угрожавшим взорвать гранату на трассе в Уфе оказался дезертир
Остановившим движение транспорта угрозами подрыва гранаты на Нагаевском шоссе в Уфе оказался подпавший под уголовное дело дезертир. Боеприпас мужчина достал во время транспортировки к психиатру. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщило РИА «Новости».
Собеседник агентства заявил, что уголовное дело против мужчины завели за оставление военной части. Для проведения экспертизы его повезли к психиатру в поселок Базилевка, но по дороге фигурант дела достал гранаты.
Реклама
По данным Telegram-канала Mash Batash, мужчина отправился на фронт добровольцем. Его главным требованием был приезд на шоссе главы республики Радия Хабирова для переговоров и прекращения уголовного дела.
Глава Башкортостана прибыл на место ЧП. После беседы с политиком мужчина сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.
Ранее «360» опубликовал видео с перекрытой трассы в Башкирии, где находился неизвестный с боеприпасом.
Башкирия
Реклама
Реклама