29 марта 2024, 17:50
Вышедшая на лед пруда собачница провалилась в воду на юго-востоке Москвы
Источник «360»: женщина с собакой провалилась под лед пруда в Текстильщиках
Купанием в ледяной воде закончился выгул собаки для жительницы московского района Текстильщики. Вместе с питомцем женщина вышла на лед пруда на улице Шкулева, но добраться до другого берега не смогла и провалилась в воду. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.
Собеседник подчеркнул, что работающие на месте спасатели подавали собачнице сигналы об опасности перехода по льду и просили остановиться. Но женщина на предупреждения не отреагировала.
Реклама
При подходе к берегу лед подломился и упрямая собачница упала в воду. На землю пострадавшую вернули спасатели. После оказания первой помощи пострадавшей специалисты вызвали бригаду скорой помощи.
Спасатели
Москва
Реклама
Реклама