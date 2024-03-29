Эксклюзив 29 марта 2024, 17:50 Вышедшая на лед пруда собачница провалилась в воду на юго-востоке Москвы Источник «360»: женщина с собакой провалилась под лед пруда в Текстильщиках РИА «Новости»

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Купанием в ледяной воде закончился выгул собаки для жительницы московского района Текстильщики. Вместе с питомцем женщина вышла на лед пруда на улице Шкулева, но добраться до другого берега не смогла и провалилась в воду. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Собеседник подчеркнул, что работающие на месте спасатели подавали собачнице сигналы об опасности перехода по льду и просили остановиться. Но женщина на предупреждения не отреагировала.

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При подходе к берегу лед подломился и упрямая собачница упала в воду. На землю пострадавшую вернули спасатели. После оказания первой помощи пострадавшей специалисты вызвали бригаду скорой помощи.