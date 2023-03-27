Эксклюзив 27 марта 2023, 22:02 Вышедшая из берегов река затопила дачи в районе Обнинска Появились кадры затопленных паводком дач в Калужской области

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Обильные осадки и таяние снега привели к разливу реки Протва около города Обнинска в Калужской области. Под воду ушли дачи сразу пяти садовых некоммерческих товариществ. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

По данным регионального главка МЧС, большая вода пришла в СНТ «Нептун», «Электромонтажник», «Орбита» и «Протва», также «Метродиолог. За два дня с территории эвакуировали 24 человека, в том числе восемь детей.

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Согласно информации издания «НГ Регион», людей разместили в санатории «Сигнал». Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Обнинска Сергей Краско заявил, что спасатели три раза в день объезжают опасные участки и предлагают дачникам эвакуироваться.

Спасатели уточнили, что район Обнинска не единственный пострадавший от паводков. Только за понедельник, 27 марта, река Угра вышла из берегов и затопила участок дороги в деревне Староскаковское Дзержинского района.

Кроме того, вода приблизилась к участкам в поселке Полотняный завод этого же района. Также дачи затопило в районе Козельска и селе Тарутино Жуковского района.