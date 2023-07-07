Происшествия 07 июля 2023, 13:58 Вышедшая из берегов река унесла частный дом в Иркутской области Унесенный рекой дом во время паводка в Иркутской области сняли на видео

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Реки Иркутской области вышли из берегов из-за затяжных дождей, обрушившихся на регион. В результате наводнения потоки воды унесли жилой дом в Усольском районе. Видео с места опубликовало в Telegram-канале РИА «Новости».

На опубликованных кадрах здание несло бурным течением, при этом сам дом наполовину ушел под воду.

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По данным Telegram-канала Babr Mash, паводок унес заброшенный дом, поэтому пострадавших в результате происшествия нет.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что затопленными остались 403 участка в 11 населенных пунктах и двух садовых товариществах. Из наиболее опасных зон спасатели эвакуировали более 100 человек.

Самая сложная ситуация остается в Ангарске и Байкальске, где объявили режим чрезвычайной ситуации. Для снижения последствий власти ограничили сброс воды с Иркутской гидроэлектростанции до 2400 кубических метров в секунду.

Также неблагоприятный прогноз действует для города Тулун, где ожидают уровня подъема воды в реке Ие до 780 сантиметров при критической отметке в 750 сантиметров.