Выселенное здание загорелось на севере Москвы

Источники «360» сообщили о возгорании в Северном административном округе (САО) Москвы по адресу Старокоптевский переулок, 7. По сообщению очевидца, пожар охватил площадь в 50 квадратных метров.

Источник рассказал, что пожарные запросили много сил на место. Предполагается, что в очаге пожара есть человек, и, вероятно, он погиб.

В МЧС столицы сообщили, что заявка на тушение пожара по этому адресу действительно поступала. К одноэтажному выселенном здания прибыло подразделение, проводится разведка.

Еще один источник «360» сообщил, что возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет.