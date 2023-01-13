Происшествия 13 января 2023, 07:28 Высаженный кондуктором школьник в Красноярске шел пешком домой в сильный мороз СК: высаженный кондуктором школьник в Красноярске шел домой пешком в -20 градусов

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Следователли в Красноярске начали проверку после случая с 11-летним мальчиком, которого кондуктор высадил из автобуса из-за неоплаты проезда. Известно, что ребенку пришло идти в -20 градусов пешком домой пять остановок. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Провека началась после опубликованного в соцсетях журналисткого материала об этом происшествии. Случай произошел днем 12 января. Школьник сел на остановке «Тарная база» в автобус № 52. Однако на его транспортной карте не хватило 10 рублей для оплаты проезда.

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«Кондуктор высадила ребенка из автобуса, в результате чего он возвращался домой пешком на расстоянии пяти остановок при температурном режиме ниже 20 градусов», — сказано в сообщении ведомства.

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В свзяи с этим СК начал процессуальную проверку. В процессе нее следователи должны дать оценку действиям представителей транспорта по вопросу оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья людей, а также по вопросу соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок.