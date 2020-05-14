«Вырвала кусок на руке»: москвич натравил собаку на женщину из-за замечания

Житель Москвы решил нарвать цветов прямо на клумбе во дворе дома. Это все увидела хозяйка палисадника и сделала замечание. В итоге мужчина, по словам пострадавшей, натравил на нее бойцовскую собаку. Теперь в деле разбирается полиция.

Все происходящее зафиксировали камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, что мужчина идет с цветами и собакой по тротуару. В какой-то момент он оббегает припаркованную машину и направляет животное на женщину. Собака хватает пастью жительницу, которая падает на асфальт. Мужчина оттягивает пса и уходит как ни в чем не бывало.

Пострадавшая Елена Николаевна рассказала «360», что все произошло во дворе жилого дома на Рублевском шоссе.

«Собака вырвала у меня кусок на одной руке. У меня вся рука в швах, вторая тоже, меньше, но в швах. Поранены две руки у меня. Натравливал два раза, поэтому у меня три большие рваные раны», — поделилась женщина.

Причиной произошедшего, по ее словам, стало сделанное замечание. Елена посадила во дворе тюльпаны, которые начал рвать мужчина с псом. «Я начинаю в ту сторону бежать, кричать: „Ты что делаешь?“ Понимаю, что он пьяный, неадекватным голосом говорит: „Эта клумба на мои деньги посажена“», — вспоминает Елена.

Затем мужчина попытался уйти с цветами, но женщина побежала за ним, чтобы сфотографировать. Мужчина начал нецензурно выражаться, требовать прекратить съемку и угрожать, что спустит собаку.

«Он дает команду фас. Собака хватает за руку и вырывает кусок. Кровь начинает литься и я говорю: „с ума сошел, ты понимаешь, что это уголовное дело, тебя посадят“ <…> Он оттягивает собаку и еще раз спускает. Собака хватает вторую руку», — рассказала Елена.

В итоге пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранители уже нашли мужчину и начали разбираться в ситуации.

«Все произошло на Рублевском шоссе, в районе 96-го дома. Женщина обращалась за медицинской помощью. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сама Елена сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Ей предстоит перенести вторую операцию.