«Вырвала куски мяса из ноги». Дачник натравил свою собаку на обидчика в Набережных Челнах

В СНТ «Виктория» в Набережных Челнах дачник после конфликта натравил на мужчину своего бойцовского ротвейлера. Пострадавшему, Максиму, сделали операцию, «у него были загноения, все серьезно», рассказала «360» его жена Алина. Кроме того, по ее словам, дачник продолжает угрожать ей и ее семье.

История началась 11 июля, когда хозяин собаки Виталий подрался с другом Максима. Максим и Алина шли за хлебом и все увидели. Максим решил вступиться за друга и, по словам Алины, разнимая мужчин, «оттолкнул Виталия, головой нечаянно, может быть, задел ему подбородок». После этого, как утверждает молодая женщина, Виталий стал угрожать Максиму и его семье.

«Я лежу, меня собака дерет»

Нападение собаки произошло следующим вечером. По жуткому стечению обстоятельств ранее в тот же день умер родной брат Максима. Когда мать сообщила ему страшную новость, Алина была у подруги в том же СНТ, в нескольких минутах ходьбы от их дома. Максим позвонил жене, все рассказал и объяснил, что не может сейчас оставаться один и скоро придет к ним.

Однако Максим задерживался.

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«Я позвонила узнать, почему он так долго не идет. Максим ответил: „Я лежу, меня собака дерет“. Мы схватили все что попало, побежали толпой туда. Было уже темно, муж подруги бежал первым. Мы видели, там стоял Виталий с собакой», — вспомнила Алина.

Ее супруг лежал на дороге, у него была растерзана левая нога, на ней остались раны от клыков.

«Не хватало кусков мяса, сухожилия были перегрызены. Четыре крупные раны и еще мелкие», — дрожащим голосом описала женщина.

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«С него хватит»

Как рассказал потом Максим, в темноте он увидел на дороге Виталия с собакой. Тот спросил: «Максим, ты?» Максим ответил: «Да, я». Виталий сразу отпустил собаку, и она бросилась на ногу Максиму. Он упал, закрывался руками, орал. А потом, по его словам, Виталий схватил собаку за поводок и сказал: «Все, с него хватит». Привязал ротвейлера к забору и стал звонить своему другу, у которого с Максимом тоже были свои счеты, предлагал «прийти и разобраться с ним».

Жена и соседи Максима позвонили по номеру 112, приехала скорая помощь, раны промыли.

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Поначалу Максим отказался от госпитализации из-за грядущих похорон, но когда их перенесли на день, сразу же лег в БСМП. Сейчас пострадавшего прооперировали.

Алина написала заявление в полицию — правда, опергруппа в СНТ, к ее негодованию, пока не приезжала.

До женщины дошли слухи, что Виталия уже судили за натравливание собаки на человека и он якобы сидел в тюрьме.

По словам Алины, угрозы в ее адрес продолжаются.

«Сегодня в полпятого утра мне звонили с угрозами, спрашивали, где я живу», — пожаловалась она.