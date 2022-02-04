Количество погибших после процедуры в клинике в Петербурге выросло до семи

Количество погибших после прохождения процедуры по диагностике в клинике в Санкт-Петербурге выросло до семи человек. Ранее сообщалось о троих скончавшихся. Новое число назвали в Следственном комитете России.

«В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование, скончались», — процитировал представителя ведомства RT.

В Следственном комитете заявили, что расследование уголовного дела, возбужденного из-за гибели людей в медицинском центре, продолжается. Дело возбудили сразу по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ходе расследования обвинение предъявили главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1», его заключили под стражу. Также задержали и заведующую отделом лучевой диагностики этой больницы.

Следствие предполагает, что в этой клинике использовали контрафактный препарат, который не отвечал надлежащим требованиям. Поставщиков данного вещества тоже проверят.