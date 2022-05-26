Выпускница и две учительницы подрались на последнем звонке в Приморском крае

В Приморье произошла драка с участием школьницы и двух учительниц. Об этом сообщило ИА Nation News.

Драка произошла в поселке Дунай во время последнего звонка. После произошедшего мать 17-летней выпускницы обратилась за помощью к правоохранителям. По ее словам, две женщины избили ее ребенка. Позднее в полицию поступили встречные заявления на действия школьницы. Стражи правопорядка разбираются в обстоятельствах произошедшего.