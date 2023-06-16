Происшествия 16 июня 2023, 05:11 Выпускница 11 класса покончила с собой после получения результатов ЕГЭ Школьница из Забайкальского края свела счеты с жизнью после получения результатов ЕГЭ Freepik

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Школьница из Красночикойского района Забайкальского края свела счеты с жизнью после получения результатов сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщило издание «Чита.Ру».

Факт смерти подтвердил глава района Евгений Гостев. Однако он не уверен, что причины случившегося связаны с результатами ЕГЭ. Помимо экзаменов у девушки могли быть и другие проблемы.

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«Она получила результаты. Пришла, написала заявление на повторную сдачу, там же есть резервные дни. И математику она сдала успешно. У меня предварительная информация, что это не связано с ЕГЭ», — сказал Гостев.

Ранее стало известно о смерти семиклассника в Челябинской области. Его тело нашли во дворе частного дома. По предварительной информации, 14-летний подросток свел счеты с жизнью. Мальчик воспитывался в многодетной семье, в школе его считали нормальным, проблем с учебой он не испытывал. По неофициальным данным, ребенок пошел на такой поступок из-за неразделенной любви.