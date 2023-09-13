Происшествия 13 сентября 2023, 20:14 Выпущенный ВСУ снаряд пробил потолок белгородской компании «Шебекинский картон» Mash: ВСУ обстреляли из артиллерии белгородское предприятие «Шебекинский картон»

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Украинские боевики обстреляли из артиллерии предприятие «Шебекинский картон» в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов сообщения, атака произошла спустя час после окончания рабочей смены. Поэтому никого из сотрудников в помещении не было.

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Один из снарядов калибра 152 миллиметра пробило крышу в столовой компании. После падения боеприпас не взорвался.

Здания социальных объектов получили повреждения в поселке Уразово в Белгородской области после обстрела украинских боевиков в среду, 13 августа.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что во время взрывов снарядов в помещениях выбило окна. Руководитель области добавил, что окончательный ущерб подсчитает специальная комиссия.

Также украинские боевики оставили без света жителей села Теребрено после обстрела Краснояружского района Белгородской области. Боеприпасы перебили линию электропередачи. Для ликвидации аварии на место выехали аварийные бригады.