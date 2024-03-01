Происшествия 01 марта 2024, 13:37 Выпущенный ВСУ снаряд прилетел в огород дома в белгородском селе Гладков: ВСУ атаковали село Терезовка, снаряд попал в огород РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по селу Терезовка в Шебекинском городском округе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из местных жителей никто не пострадал.

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«Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения. Осколки посекли кровлю в доме и окна. Продолжается подворовой обход территории», — написал Гладков.

Над Белгородской областью в первый день весны сбили уже второй беспилотник самолетного типа. Гладков отмечал, что в результате работы ПВО разрушений и пострадавших нет.

Также 1 марта под огнем украинских боевиков оказались сразу три села в Курской области. Глава региона Роман Старовойт писал, что населенные пункты остались без освещения, но экстренные службы уже приступили к восстановлению инфраструктуры.