01 марта 2024, 13:37
Выпущенный ВСУ снаряд прилетел в огород дома в белгородском селе
Гладков: ВСУ атаковали село Терезовка, снаряд попал в огород
Украинские военные нанесли удар по селу Терезовка в Шебекинском городском округе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из местных жителей никто не пострадал.
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«Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения. Осколки посекли кровлю в доме и окна. Продолжается подворовой обход территории», — написал Гладков.
Над Белгородской областью в первый день весны сбили уже второй беспилотник самолетного типа. Гладков отмечал, что в результате работы ПВО разрушений и пострадавших нет.
Также 1 марта под огнем украинских боевиков оказались сразу три села в Курской области. Глава региона Роман Старовойт писал, что населенные пункты остались без освещения, но экстренные службы уже приступили к восстановлению инфраструктуры.
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