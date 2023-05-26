Происшествия 26 мая 2023, 12:21 Выпущенный по Белгородскому району дрон сбили над селом Головино Губернатор Гладков: беспилотники атаковали Октябрьский и Головино в Белгородском районе РИА «Новости»

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Беспилотники дважды атаковали Белгородский район, обошлось без пострадавших. Один из дронов сбросил взрывчатку на административное здание, другой сбили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В поселке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадавших нет, повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля», — написал он.

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Второй квадрокоптер сбили над селом Головино. Жители, по словам Гладкова, не пострадали, повреждений не зафиксировали.

Еще одной мишенью украинских войск за сутки стало село Журавлевка. Артиллерия обстреляла его 12 снарядами. В общей сложности за сутки Белгородский район атаковали 14 раз.

Губернатор сообщил, что в Волоконовском районе тоже обошлось без пострадавших. Там нанесли 12 ударов — четыре минометных снаряда прилетели в районе села Тишанка, оставшиеся восемь выпустили по хутору Старому.

ВСУ в течение суток атаковали также Грайворонский, Шебекинский округа и Краснояружский район.

Утром 26 мая украинские военные возобновили удары. Под обстрел попал Грайворонский городской округ Белгородской области. Снаряды повредили автомобиль, частные дома, магазин, газопровод и линии электропередач.