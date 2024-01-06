Происшествия 06 января 2024, 18:38 Выпущенные ВСУ шесть ракет «Нептун» уничтожили над Черным морем Минобороны заявило о шести сбитых над Черным морем украинских ракетах «Нептун» РИА «Новости»

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Украинские военные выпустили шесть противокорабельных ракет «Нептун» для удара по объектам на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили их над северо-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что запущенные с украинской территории ракеты обнаружили около 17:00 и тут же уничтожили силами дежурных средств ПВО. Целью неудавшегося ракетного удара назвали террористическую атаку по российским объектам.

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«Около 17:00 пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет „Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря», — подчеркнули в министерстве.

Это третья, но самая большая по количеству ракет попытка украинских боевиков нанести удар через Черное море за последние дни.

Противокорабельные ракеты «Нептун» сбивали над Черным морем в минувшую пятницу, 5 января, когда в Севастополе второй раз менее чем за час сработали сирены воздушной тревоги.

Еще одну такую же ракету перехватили над Крымом в четверг, 4 января, после сброса украинскими боевиками на полуостров 10 управляемых авиационных снарядов.