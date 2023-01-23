Происшествия 23 января 2023, 17:15 Выпоровший ремнем шестиклассников замдиректора кубанской школы заявил о желании вернуться на работу Замдиректора кубанской школы назвал «шоу-наказанием» порку ремнем шестиклассников

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Уволенный за использование ремня в воспитательных целях замдиректора СОШ № 4 в Усть-Лабинске Владислав Дорофеев ожидает завершения расследования, чтобы потом вернуться на работу. Об этом он заявил «Подъему».

По данным новостного портала, Дорофеев выпорол ремнем шестиклассников, которые особо не отличались порядком. Воспитательный урок прошел бы незамеченным, если бы в сеть не попало видео.

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При этом замдиректора отметил, что дети родители были в курсе произошедшего и никаких претензий не предъявили. Причем сами дети тоже были согласны с таким методом воспитания, поскольку все произошло в штуливой форме.

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Более того мужчина рассказал, что сами родители попросили вернуть его на работу, как только завершится расследование.

«Понятно, что где-то я не прав. Но, с другой стороны, если по-человечески посудить, то, может, и прав. По закону, вроде как, не прав, но жестокого обращения не было. Так сказать, маленькое шоу-наказание», — сказал Дорофеев.

Ранее депутат Госдумы Артем Метелев заступился за школьницу из Бурятии. На девочку напали трое подростков в Хонхолойской школе Мухоршибирского района. Он направил депутатский запрос в региональные ведомства с просьбой привлечь к ответственности всех, кто допустил подобное в стенах школы.