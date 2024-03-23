Эксклюзив 23 марта 2024, 21:52 «Выползла по осколкам и лежала». Пострадавшая — о теракте в Crocus City Hall Пострадавшая в Crocus City Hall Наталья: террорист бежал к толпе и стрелял РИА «Новости»

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Вечером 22 марта террористы открыли беспорядочный огонь по пришедшим на концерт группы «Пикник» в Красногорске. Пострадавшая в ходе стрельбы Наталья Г. вместе с мужем сумела выбраться из Crocus City Hall через окно. Подробности произошедшего она рассказала «360».

В момент начала теракта она вместе с мужем была в холле концертного комплекса. Они немного задержались, а когда начали двигаться к залу, услышали хлопки.

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«Потом люди в истерике начали кричать, нас толпой смело», — отметила она.

Из Crocus City Hall они с мужем вышли первые. Сама женщина видела только одного стрелка, еще трое, по ее словам, находились внизу.

«Я повернула голову, думаю: „Убьет или нет“. Он такой, как я вчера всем описывала, в фуражке, камуфляжный, он просто бежал к нашей толпе и стрелял», — пояснила она.

Сама Наталья упала на пол, на ней лежали люди. В момент, когда террорист произвел очередной выстрел, пуля, по ее словам, попала в окно и оно треснуло. Тогда ее муж вместе с еще одним мужчиной выдавили его наружу, чтобы люди могли выбраться из здания.

«Они там вначале выскакивали, потом мы с мужем потерялись. Он, видимо, пошел вперед, еще девочек вытаскивал, а я выползла, просто даже головы не поднимала», — пояснила она.

Практически сразу после этого они побежали на стоянку, чтобы уехать в больницу.