Выпивший строитель упал с крыши и разбился насмерть

Строитель-высотник упал с крыши и разбился в Юго-Западном округе Москвы. Как отмечают местные жители, мужчина злоупотреблял алкоголем и не пользовался страховкой, рассказал «360» источник, знакомый с ситуацией.

Коллеги мужчины попросили вызвать скорую, после внезапного падения строителя. По словам сослуживцев, строитель выпил алкоголь перед тем, как менять перегородки на крыше, поэтому он не удержал равновесие и упал. Также мужчина отказался надевать страховку со словами «это моя стихия».

Травмы, полученные при падении, оказались несовместимы с жизнью.

Ранее стало известно об еще одном несчастном случае на стройке на улице Лобачевского. На рабочего скинули доску через мусоропровод, из-за чего мужчине оторвало руку. Сейчас строитель находится в больнице в тяжелом состоянии.