Эксклюзив 12 декабря 2022, 21:34 «Выпивали все втроем». Соседка рассказала о семье в Шатуре, где мать зарезала сына СК по Московской области возбудил уголовное дело после убийства молодого человека в Шатуре

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В Шатуре зарезали 26-летнего молодого человека. По подозрению в убийстве задержали его мать. Их соседка рассказала «360», что их семья считалась неблагополучной. По ее словам, все трое — мать, отец и сын — регулярно выпивали. Однако мужчин она назвала спокойными людьми, а женщина, по ее словам, — очень шумная и агрессивная.

Подозреваемая в убийстве работала в детском саду няней. Агрессивность и пристрастие к алкоголю не мешали ей держаться на этом месте, хотя, по словам собеседницы «360», от родителей воспитанников детсада на нее было много жалоб, но других желающих работать там не нашлось.

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Она добавила, что семья — шумная, в их квартире часто случались ссоры.

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«Да. Ругань была постоянно. Неблагополучная семья, как это у нас в России бывает. <…> Они все выпивали, все втроем», — поделилась девушка.

В СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, между матерью и сыном случился конфликт, в ходе которого женщина ударила молодого человека ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте. Подозреваемая признала свою вину.