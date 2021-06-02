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    02 июня 2021, 18:50

    «Выпивали с подружками, а у него истерика». Жительница Орла рассказала, как швырнула сына на пол

    Александр Блинов, Иван Степанов

    Жительницу Орла задержали за избиение ее ребенка, которого она швырнула об пол. На допросе она рассказала, что в тот день выпивала с подружками и не выдержала плача малолетнего сына. Против нее завели уголовное дело, сообщили на сайте регионального СК.

    «Выпивали с подружками, а у него истерика». Жительница Орла рассказала, как швырнула сына на пол

    Видео с кадрами избиения ребенка ранее появилось в соцсетях и привлекло внимание областной прокуратуры. На кадрах девушка трясет плачущего ребенка и бросает его на пол. В комментариях писали, что видео записали накануне — в День защиты детей. Была организована проверка. Следователи установили, что малыша истязала его мать, жительница Заводского района. Ее задержали. На допросе девушка признала свою вину.

    «Сидели с подружками, выпивали. Ну и тут истерика началась у малыша. Я не могла его никак успокоить. Ну меня это раздражало, взбесило. Сначала по лицу ему ударила, а потом об пол кинула», — рассказала девушка.

    Мать ребенка сказала, что с ней такое произошло впервые.

    Ребенка изъяли у матери и направили в медучреждение. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

    СК завел дело по статье «Истязание». Отдельное дело возбудили по статье «Халатность», в рамках которого будет дана оценка действиям органов опеки и внутренних дел.

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