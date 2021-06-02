«Выпивали с подружками, а у него истерика». Жительница Орла рассказала, как швырнула сына на пол

Жительницу Орла задержали за избиение ее ребенка, которого она швырнула об пол. На допросе она рассказала, что в тот день выпивала с подружками и не выдержала плача малолетнего сына. Против нее завели уголовное дело, сообщили на сайте регионального СК.

Видео с кадрами избиения ребенка ранее появилось в соцсетях и привлекло внимание областной прокуратуры. На кадрах девушка трясет плачущего ребенка и бросает его на пол. В комментариях писали, что видео записали накануне — в День защиты детей. Была организована проверка. Следователи установили, что малыша истязала его мать, жительница Заводского района. Ее задержали. На допросе девушка признала свою вину.

«Сидели с подружками, выпивали. Ну и тут истерика началась у малыша. Я не могла его никак успокоить. Ну меня это раздражало, взбесило. Сначала по лицу ему ударила, а потом об пол кинула», — рассказала девушка.

Мать ребенка сказала, что с ней такое произошло впервые.

Ребенка изъяли у матери и направили в медучреждение. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

СК завел дело по статье «Истязание». Отдельное дело возбудили по статье «Халатность», в рамках которого будет дана оценка действиям органов опеки и внутренних дел.

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