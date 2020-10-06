«Выпивал, как все выпивают». Соседка рассказала о мужчине, который погиб под колесами финалистки «Холостяка»
«Ну, выпивал, как все выпивают. Все не без греха. Так, нормальный был человек», — сообщила соседка по лестничной клетке.
По ее словам, погибший не выглядел, «как алкаш». Женщина подтвердила, что у него остались сын и жена. Ранее мать погибшего Людмила рассказала «360», что в 2015 году Александр развелся, и из-за этого запил.
«Он с 2015 года не работает, я его содержала. У него семья была, все было хорошо. У него сын, 17 лет будет. Он развелся и не мог пережить — запил», — говорила она.
По мнению матери погибшего, необходимо задержать Викторию Короткову, которая находилась за рулем Geländewagen в момент аварии.
«Есть правосудие или нет — я хочу, чтобы ее наказали», — заявила Людмила.
Виктория Короткова — финалистка телешоу «Холостяк», которое вел певец Егор Крид. Поздно вечером 5 октября она сбила насмерть пешехода, перебегавшего дорогу. Мужчина погиб.