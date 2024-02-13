13 февраля 2024, 15:09
«Выпил 100 граммов коньяка». Машинист взял на себя вину в аварии поездов под Челябинском
Пьяный машинист на допросе признал вину в столкновении поездов под Челябинском
Машинист поезда в Челябинской области признался на допросе, что употреблял коньяк перед аварией с другим составом. Об этом стало известно «360».
«Я полностью нарушил должностную инструкцию, доверился помощнику, при увеличении скорости произошло столкновение. Полностью моя вина, признаю», — сказал он в ходе допросе.
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Машинист также добавил, что в течение дня употребил 100 граммов коньяка перед аварией.
Столкновение поездов на железной дороге в Челябинской области произошло 12 февраля. Пьяный машинист не остановил состав на красный сигнал светофора, после чего он столкнулся с другими поездом на путях. В результате столкновения пострадали около 1000 метров железнодорожного полотна, 12 пустых вагонов сошли с рельсов.
Машинист поезда пришел на рабочую смену нетрезвым и отправил помощника вместо себя на медицинское освидетельствование. Уже в поезде он продолжил распивать алкоголь.
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