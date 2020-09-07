Выпавший из окна в Оренбурге ребенок получил серьезные травмы

Полиция начала проверку. Отмечается, что малыш выпал из окна второго этажа. В этот момент он находился без присмотра родителей. Ребенок получил серьезные травмы: врачи диагностировали у него контузию головного мозга, перелом левого предплечья и левого бедра.

Выяснилось, что родители в этот момент ушли в магазин. За двухлетним малышом и еще одним ребенком должен был смотреть родственник. Однако в тот момент, когда малыш подошел к окну, он отвлекся.