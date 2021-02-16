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    16 февраля 2021, 19:52

    Выпавший из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко скончался

    Гора Орлов

    В реанимации скончался 29-летний Александр. Он выпал из окна квартиры заслуженной артистки России Татьяны Яковенко, известной под псевдонимом Татьяна Горошина.

    Выпавший из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко скончался

    Инцидент произошел вечером 10 февраля, когда компания, в том числе сын актрисы, собралась в ее жилище на Новом Арбате, сообщил РЕН ТВ. Мужчина умер спустя шесть дней после падения из окна. Это случилось 16 февраля вечером. В крови погибшего медицинские эксперты также обнаружили психотропные вещества, а в результате падения он сломал себе кости таза и череп.

    Присутствовавший на роковом празднике приятель Александра, Владимир Яковенко, ранее рассказал РЕН ТВ, что гости праздновали весь день напролет. В какой-то момент товарищ ушел из кухни в соседнюю комнату, сказав, что хочет уснуть. Спустя какое-то время сын актрисы и еще трое его друзей услышали, что в комнате стукнула балконная дверь. Когда они прошли в спальню проверить, что случилось, своего 29-летнего знакомого они в комнате не нашли. Его тело лежало внизу, под домом.

    Заслуженная артистка России Татьяна Яковенко снялась в фильмах «Жизнь одна», «Глаз Божий» и «Кто, если не мы». Также снялась в сериалах «Вызов», «Шакал» и «Дело чести».