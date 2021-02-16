Выпавший из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко скончался

В реанимации скончался 29-летний Александр. Он выпал из окна квартиры заслуженной артистки России Татьяны Яковенко, известной под псевдонимом Татьяна Горошина.

Инцидент произошел вечером 10 февраля, когда компания, в том числе сын актрисы, собралась в ее жилище на Новом Арбате, сообщил РЕН ТВ. Мужчина умер спустя шесть дней после падения из окна. Это случилось 16 февраля вечером. В крови погибшего медицинские эксперты также обнаружили психотропные вещества, а в результате падения он сломал себе кости таза и череп.

Присутствовавший на роковом празднике приятель Александра, Владимир Яковенко, ранее рассказал РЕН ТВ, что гости праздновали весь день напролет. В какой-то момент товарищ ушел из кухни в соседнюю комнату, сказав, что хочет уснуть. Спустя какое-то время сын актрисы и еще трое его друзей услышали, что в комнате стукнула балконная дверь. Когда они прошли в спальню проверить, что случилось, своего 29-летнего знакомого они в комнате не нашли. Его тело лежало внизу, под домом.

Заслуженная артистка России Татьяна Яковенко снялась в фильмах «Жизнь одна», «Глаз Божий» и «Кто, если не мы». Также снялась в сериалах «Вызов», «Шакал» и «Дело чести».