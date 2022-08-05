Выпавшего с 16-го этажа мужчину нашли в Екатеринбурге, в его доме была убитая жена и сын

Тело мужчины обнаружили под окнами дома на улице Бебеля в Екатеринбурге. По предварительным данным, он упал с высоты 16-го этажа. В квартире погибшего нашли тело его жены с ножевыми ранениями. У пары остался пятимесячный ребенок.

О гибели семьи сообщил E1.RU. Местная жительница сообщила изданию о том, что сына погибших родителей доставили в больницу. По словам женщины, соседи предполагают, что мужчина зарезал свою супругу.

В региональном СУ СК РФ заявили, что не комментируют произошедшее. Подруга погибшей в комментарии «360» рассказала, что у пары случались ссоры. Мать и сестра убитой недолюбливали мужчину.

«Сестра [погибшей] рассказывала, что он мог забрать у нее телефон и когда уходил на работу, то забирал ключи и запирал ее дома. Бывало даже, когда она была беременна, он поднимал на не руку. Редко, но поднимал», — поделилась женщина.

По ее словам, причины ссор в семье она не знает, но ей известно, что муж подруги не злоупотреблял алкоголем. Она отметила, что погибшая собиралась уйти от супруга.

«Она хотела позвать своего брата, чтобы тот выгнал его, но у него не получилось прийти. Супруг узнал об этом», — добавила собеседница «360».

Она уточнила, что убитая женщина училась на фармацевта, была студенткой второго курса.