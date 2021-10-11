Женщина, тело которой недавно нашли под окнами жилого дома, жаловалась на одиночество. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

О своих переживаниях и плохом эмоциональном состоянии женщина жаловалась управдому. Она якобы рассказывала, что ей очень одиноко — нет ни подруг, ни знакомых. Муж погибшей почти никогда не бывал дома — все время находился на работе, сказано в посте.

В злополучную квартиру семья въехала совсем недавно — только в начале года, и все соседи отзывались о ней исключительно положительно.

33-летнюю девушку и ее двух маленьких детей нашли уже мертвыми. Предположительно, женщина с детьми на руках выпала из окна с 19-го этажа. Соседи по дому слышали громкий крик и звук удара.

Супруг разбившейся приехал почти сразу, он находился в шоковом состоянии и не мог произнести ни слова. В квартире, куда зашли правоохранители, были чистота, порядок и множество детских игрушек.