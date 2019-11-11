Выпавшая из окна москвичка с детьми попросила «никого не винить» в своей смерти

Следователи нашли записку в квартире женщины, которая выпала из окна столичной многоэтажки с двумя детьми. Ее смерть, заявили в СК, не носит криминальный характер.

Подробности случившегося рассказала РИА «Новости» старший помощник руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«При осмотре в ее квартире найдена предсмертная записка», — сказала она.

Содержание записки в Следственном комитете разглашать не стали. Однако, как уверил источник, в ней женщина попросила «никого не винить» в своей смерти.

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В послании, добавил Life, погибшая также призывала «не сажать Виталика в тюрьму». Возможно, речь идет о супруге москвички. Он приехал на место трагедии, но мужчине стало плохо. Его увезли в больницу на скорой.

Тела женщины и ребенка нашли на северо-востоке Москвы, в Бабушкинском районе, утром 11 ноября. Еще один мальчик выжил, его пытаются спасти врачи.