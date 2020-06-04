04 июня 2020, 12:00
Вынужденную посадку совершил Ми-38 в Подмосковье
Многоцелевой вертолет Ми-38 экстренно совершил посадку в Раменском районе Московской области из-за срабатывания датчика технической неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Случай произошел еще 3 июня, но о нем стало известно только сейчас.
После того, как сработал датчик, командир экипажа решил приземлиться в Раменском районе. Посадка прошла удачно, никто не пострадал. Также нет никаких разрушений на земле.
Людей, которые находились на борту, позже эвакуировали на другом вертолете.