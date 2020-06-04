Вынужденную посадку совершил Ми-38 в Подмосковье

Случай произошел еще 3 июня, но о нем стало известно только сейчас.

После того, как сработал датчик, командир экипажа решил приземлиться в Раменском районе. Посадка прошла удачно, никто не пострадал. Также нет никаких разрушений на земле.

Людей, которые находились на борту, позже эвакуировали на другом вертолете.