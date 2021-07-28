Вынесен приговор шести заключенным, сбежавшим из колонии в Дагестане

В Махачкале завершился суд над шестью заключенными, которые осенью прошлого года организовали побег из колонии. Им увеличили сроки. Об этом рассказало ИА Nation News.

В сентябре из исправительной колонии в поселке Шахмал в Дагестане сбежали шесть заключенных. Двое из них отбывали сроки за убийство, остальные — за наркотики. Мужчины сговорились и вырыли подкоп, через который им удалось сбежать.

Спустя неделю их обнаружили в Калмыкии.

Сообщников судили за побег, каждый из них получил по два года, которые прибавят к неотбытой ими части наказания по предыдущим приговорам.