Вынесен приговор по делу о похищении и изнасиловании 17-летней девушки

Суд вынес приговоры троим взрослым и подростку, которых признали виновными в похищении и изнасиловании 17-летней девушки в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград».

Взрослый мужчина, отец бывшего молодого человека пострадавшей, а также две женщины похитили девушку, после чего удерживали ее насильно. Сын похитителя, 16-летний подросток, изнасиловал бывшую подругу, после чего над ней надругались взрослые женины. Девушке удалось связаться с матерью и сообщить о происходящем.

Преступники объяснили свои действия «национальными традициями» — они планировали выдать девушку замуж за сына похитителя.

Все фигуранты, включая подростка, получили от трех до шести лет лишения свободы.