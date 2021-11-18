18 ноября 2021, 20:00
Вынесен приговор по делу о похищении и изнасиловании 17-летней девушки
Девушку похитили в Краснодарском крае, чтобы выдать замуж за сына похитителя
Суд вынес приговоры троим взрослым и подростку, которых признали виновными в похищении и изнасиловании 17-летней девушки в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград».
Взрослый мужчина, отец бывшего молодого человека пострадавшей, а также две женщины похитили девушку, после чего удерживали ее насильно. Сын похитителя, 16-летний подросток, изнасиловал бывшую подругу, после чего над ней надругались взрослые женины. Девушке удалось связаться с матерью и сообщить о происходящем.
Преступники объяснили свои действия «национальными традициями» — они планировали выдать девушку замуж за сына похитителя.
Все фигуранты, включая подростка, получили от трех до шести лет лишения свободы.