Вымогатели заставили программиста Галицкого перевести все свои деньги жене
В данный момент Борис Галицкий работает на американскую компанию Oracle и даже получил американское гражданство. Но от приглашения супруги пообщаться отказываться не стал и приехал в Подмосковье.
О чем именно шла речь супругов неизвестно, но в какой-то момент женщина вышла на улицу и вернулась с тремя вооруженными мужчинами в черных медицинских масках. У одного из гостей в руках был пистолет, у второго — нож, у третьего — электрошокер.
Специалисту пояснили, что ему нужно перевести все деньги со своих счетов на счета своей супруги. После того как часть средств ушла по транзакции, злоумышленники решили отвезти Галицкого в дом его супруги. На месте перевод средств продолжился. Все это заняло около двух дней.
В итоге на долларовом счете супруги Галицкого оказались 924 тысячи долларов, а на рублевом счете один миллион 950 тысяч рублей. После того, как транзакции завершились жена специалиста уехала вместе с сопровождающими ее вымогателями в неизвестном направлении. Сам господин Галицкий после освобождения обратился в полицию.