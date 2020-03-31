Вымогатели заставили программиста Галицкого перевести все свои деньги жене

Даже самые умные люди планеты могут попасть в ловушку, если ее устраивают близкие люди. Так крупнейший специалист по искусственному интеллекту Борис Галицкий стал жертвой вымогательства со стороны собственной жены. Она пригласила его на подмосковную дачу, где подготовила для него западню. Подробности сообщил источник в правоохранительных органах.

В данный момент Борис Галицкий работает на американскую компанию Oracle и даже получил американское гражданство. Но от приглашения супруги пообщаться отказываться не стал и приехал в Подмосковье.

О чем именно шла речь супругов неизвестно, но в какой-то момент женщина вышла на улицу и вернулась с тремя вооруженными мужчинами в черных медицинских масках. У одного из гостей в руках был пистолет, у второго — нож, у третьего — электрошокер.

Специалисту пояснили, что ему нужно перевести все деньги со своих счетов на счета своей супруги. После того как часть средств ушла по транзакции, злоумышленники решили отвезти Галицкого в дом его супруги. На месте перевод средств продолжился. Все это заняло около двух дней.

В итоге на долларовом счете супруги Галицкого оказались 924 тысячи долларов, а на рублевом счете один миллион 950 тысяч рублей. После того, как транзакции завершились жена специалиста уехала вместе с сопровождающими ее вымогателями в неизвестном направлении. Сам господин Галицкий после освобождения обратился в полицию.